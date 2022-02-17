Луганск, 17 февраля, 2022, 07:57 — ИА Регнум. Силовики Украины утром 17 февраля пять раз обстреляли территорию Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом 17 февраля сообщили журналистам в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Обстрел

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"Вооруженные формирования Украины грубо нарушили режим прекращения огня, используя вооружение, которое в соответствии с минскими соглашениями должно быть отведено», — рассказали в представительстве ЛНР.

Также уточняется, что при обстрелах украинской стороной применялись минометы калибром 120 и 82 м, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы и добавляется, что обстрелам подверглись населенные пункты Сокольники, Золотое-5, Веселенькое и Нижнее Лозовое.

Кроме того, позднее в представительстве ЛНР указали, что также со стороны ВСУ был обстрелян поселок Донецкий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что группа из 44 афганских беженцев, которые были эвакуированы на Украину в сентябре 2021 года, покинула украинскую территорию.