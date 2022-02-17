Пекин, 17 февраля, 2022, 07:53 — ИА Регнум. За время проведения зимних Олимпийских игр в Пекине среди волонтёров, работающих внутри защитных «пузырей», не было выявлено ни одного случая заражения коронавирусом. Об этом заместитель директора оргкомитета Игр по контролю за пандемией Хуан Чунь 17 февраля сообщил журналистам.

Цитата из видео «Талисман Пекина-2022» на olympics.com Талисман зимней Олимпиады-2022 в Пекине

Хуан Чунь «Мы не выявили среди волонтёров в пределах контура ни одного позитивного случая».

По его словам, о случаях выявления гостей с COVID-19 внутри «пузырей» с 4 февраля сообщалось ежедневно, но ни у одного волонтёра инфекцию не обнаружили. Что означает «на редкость хороший» их отбор и ответственное отношение к делу.

Хуан Чунь «Уверен, такое качество работы они обеспечат и на Паралимпиаде».

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным оргкомитета зимней Олимпиады, за последние сутки среди лиц, прибывших на Игры в Пекин, не выявлено ни одного случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2.