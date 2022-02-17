Москва, 17 февраля, 2022, 07:38 — ИА Регнум. Вакцина от коронавирусной инфекции на основе вирусоподобных частиц будет содержать элементы S-белка от как минимум трёх штаммов: уханьского, «Дельты» и «Омикрона». Об этом 17 февраля рассказал глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с ТАСС.

Kremlin.ru Александр Гинцбург

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Как пояснил специалист, в результате вакцинации новым препаратом у человека будут вырабатываться антитела трех различных специфичностей, которые будут защищать от все возможных вариантов штамма «Омикрон». Кроме того, по словам Гинцбурга, в состав вакцины легко будет внести новые антигенные варианты, если возникнет такая необходимость. По этой причине вакцина будет актуальна в условиях мутации коронавируса.

Также Гинцбург уточнил, что вакцина не будет содержать «живой вирус» и будет двухкомпонентной, как и её предшественник, препарат «Спутник V».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава Центра имени Гамалеи Гинцбург назвал срок начала испытаний вакцины на основе вирусоподобных частиц