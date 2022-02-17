Веллингтон, 17 февраля, 2022, 07:10 — ИА Регнум. В Новой Зеландии за прошедшие сутки выявили 1573 случая локального заражения коронавирусом SARS-CoV-2, сообщает пресс-служба новозеландского минздрава.

Новая Зеландия

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Отмечается, что 1140 случаев выявили в городе Окленде, где находится крупнейший очаг распространения инфекции на территории страны. Остальных инфицированных зафиксировали в других регионах Новой Зеландии. Кроме того, 15 зараженных коронавирусом выявили на границе при попытке въезда в страну.

В настоящее время в новозеландских больницах лечатся 63 пациента с коронавирусной инфекцией. Все они находятся в стабильном состоянии, перевод в реанимацию не требовался. Всего с начала пандемии в Новой Зеландии выявили 24 660 носителей SARS-CoV-2.