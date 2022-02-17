Бразилиа, 17 февраля, 2022, 07:08 — ИА Регнум. За последние сутки общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Бразилии выросло на 147 734 и составило 27 806 786. Об этом 16 февраля сообщил на своем сайте бразильский минздрав.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

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Кроме того, за истекшие 24 часа в стране зарегистрировали 1085 новых летальных исходов от последствий COVID-19. Всего от осложнений при указанном заболевании в Бразилии умерли 640 774 пациента.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 февраля агентство Brasil de Fato распространило информацию о том, что стоимость антиген-тестов для самостоятельного тестирования на COVID-19 в Бразилии превышает европейские цены на 80%.