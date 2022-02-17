Гавана, 17 февраля, 2022, 06:58 — ИА Регнум. Обязательный карантин для въезжающих из восьми стран Африки, в которых был выявлен штамм коронавируса «Омикрон», отменили власти Кубы. Об этом 16 февраля сообщает пресс-служба минздрава Республики.

Гавана, Куба

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Решение о смягчении мер медицинского контроля было принято с учётом масштабного распространения штамма «Омикрон» в странах мира. Обязательный карантин при въезде в страну был отменён для граждан, прибывающих из Ботсваны, Зимбабве, Лесото, Малави, Мозамбика, Намибии, Эсватини и ЮАР.

При этом все, прибывающие из указанных стран Африки, должны предъявить сертификат о полной вакцинации и отрицательный результат ПЦР-тестирования, полученный не более, чем за 72 часа до вылета.

Ранее ИА REGNUM сообщало о введении на Кубе цифровых сертификатов о вакцинации с QR-кодом. Они будут соответствовать стандартам Евросоюза и рекомендациям Всемирной организации здравоохранения.