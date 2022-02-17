Пекин, 17 февраля, 2022, 06:48 — ИА Регнум. По данным оргкомитета зимней Олимпиады, за последние сутки среди лиц, прибывших на Игры в Пекин, не выявлено ни одного случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом 17 февраля сообщает пресс-служба оргкомитета.

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Всего на соревнования в Китай 16 февраля прибыли семь человек из категории «представители других заинтересованных сторон». Спортсмены и члены официальных делегаций в этот день в Пекин не прилетали. При проведении ПЦР-тестирования COVID-19 у новоприбывших диагностирован не был.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 февраля среди лиц, прибывших на Игры в Пекин, выявили два случая заражения коронавирусом.

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