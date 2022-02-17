Канберра, , 06:45 — REGNUM Использование американской вакцины от коронавируса производства компании Moderna для детей в возрасте 6−11 лет одобрило управление терапевтических товаров Австралии (TGA). Об этом 17 февраля сообщает пресс-служба регулятора.

Вакцина от коронавируса Moderna (сс) Airman 1st Class Anna Nolte Post-production Zacharie Grossen

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TGA предварительно одобрило вакцину против COVID-19 Spikevax, произведённую компанией Moderna, для иммунизации детей в возрасте 6−11 лет от коронавируса. Для прививки используется тот же препарат, что и для взрослых, но в меньшей дозировке. Детям будут вводиться две дозы препарата с интервалом между ними в 28 дней.

В начале осени 2021 года TGA одобрило применение вакцины Spikevax для подростков в возрасте от 12 до 18 лет, а в декабре 2021 года вакцина была одобрена регулятором в качестве бустера для лиц старше 18 лет.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что властям австралийского штата Виктория пришлось принести извинения родителям за неверную информацию о возможной обязательной ревакцинации от COVID-19 для родителей, желающих посещать школьные мероприятия. Информация вызвала волну негодования среди жителей штата.

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