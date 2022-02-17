Кито, 17 февраля, 2022, 06:20 — ИА Регнум. Испания безвозмездно передала Эквадору более 1,5 млн доз вакцины от COVID-19 компаний Pfizer/BioNTech. Об этом 16 февраля сообщает пресс-служба министерства здравоохранения южноафриканской республики.

U.S. Secretary of Defense Вакцина Pfizer

Минздрав Эквадора «В качестве меры поддержки в борьбе с COVID-19 правительство Испании безвозмездно передало Эквадору 1 511 640 доз вакцины Pfizer — BioNTech, что позволит увеличить процент привитого населения».

По информации ведомства, полученные от Испании вакцины будут распространяться в прививочных пунктах по всей стране, «чтобы предотвратить тяжёлое течение болезни и снизить смертность от COVID-19».

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Напомним, с конца 2021 года вакцинация от коронавируса в Эквадоре является обязательной. По последним данным, в стране полностью привито 76,2% жителей.

Как сообщало ИА REGNUM, в четырёх городах Эквадора стартует пилотная схема вакцинации трех‑ и четырёхлетних детей от COVID-19.