Куала-Лумпур, , 06:13 — REGNUM В Малайзии за прошедшие сутки выявили рекордное с начала пандемии число зараженных коронавирусом нового типа — 27 831 человека, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения королевства.

Коронавирус Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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Из них 27 713 случаев связаны с распространением инфекции внутри страны, остальные заболевшие прибыли из-за рубежа. Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 на малайзийской территории достигло 3 111 514. Также за минувшие сутки в королевстве скончался 21 пациент с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Малайзии жертвами осложнений COVID-19 стали 32 180 человек.

В настоящее время на малайзийской территории числится более 200 тыс. активных случаев заболевания коронавирусной инфекцией. При этом 204 пациента находятся в палатах интенсивной терапии, из них 116 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.