Тегеран, 17 февраля, 2022, 08:50 — ИА Регнум. 16 февраля министерство здравоохранения Ирана объявило, что число смертей от пандемии коронавирусной инфекции по стране возросло до 134 238, причем 185 иранцев погибли от смертельного вируса за последние 24 часа. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

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«Еще 185 иранцев скончались от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа, в результате чего общее число погибших достигло 134 238 человек», — сообщило министерство здравоохранения Ирана.

Согласно приведённым данным, за последние сутки в Иране было выявлено 16 310 новых случаев заражения COVID-19, при этом 2275 человек госпитализированы. Министерство здравоохранения Ирана отметило, что 6 373 678 пациентов из общего числа 6 876 565 инфицированных выздоровели или были выписаны из больниц.

В отчете приводится, что 3607 пациентов с COVID-19 находятся в критическом состоянии в отделениях интенсивной терапии.

Министерство здравоохранения также объявило, что 61 770 138 иранцев получили первую дозу вакцины против COVID-19. Кроме того, 54 897 594 человека на данный момент прошли повторную вакцинацию.