Гонконг, Китай, 17 февраля, 2022, 05:35 — ИА Регнум. В Гонконге с 18 февраля начнёт работать бесплатная служба такси для доставки пациентов с лёгкой формой COVID-19 из дома в больницы. Об этом 17 февраля сообщает газета South China Morning Post.

(сс) Amakuha Гонконг

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: на пути к снятию ограничений — все новости»

Для обслуживания пациентов с коронавирусом в мегаполисе выделяется парк такси из 300 машин, салоны которых ежедневно будут дезинфицировать. Их водители, оснащённые защитными средствами, ежедневно будут проходить тестирование на SARS-CoV-2. Для властей услуги таких специализированных такси будут обходиться в три тысячи гонконгских долларов ($384) в сутки за каждый автомобиль.

Напомним, в Гонконге в настоящее время фиксируется крупнейшая с начала пандемии вспышка коронавирусной инфекции. В городе закрыты все школы, спортивные, культурные и развлекательные объекты, действуют другие ограничительные меры.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Специального административного района (САР) Гонконг Кэрри Лам приветствовала принятие Финансовым комитетом Законодательного совета (LegCo) заявки правительства САР на шестой раунд финансирования противоэпидемического фонда (AEF) в размере 27 млрд гонконгских долларов ($3,46 млрд).