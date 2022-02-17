Сеул, 17 февраля, 2022, 04:59 — ИА Регнум. В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 93 135 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

Busan.go.kr Скорая помощь в Южной Корее в период пандемии

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Из них 93 045 случаев связаны с распространением инфекции внутри страны, остальные заболевшие прибыли в республику из-за границы. Отмечается, что это новый рекордный показатель для Южной Кореи по числу выявленных инфицированных за одни сутки. Рекордные показатели по заболеваемости в стране фиксируются на протяжении прошедшей недели.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Южной Корее достигло 1 645 978. Также за минувшие сутки в стране скончались 36 пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Республике Корея от осложнений COVID-19 умерли 7238 человек.