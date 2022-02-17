Москва, 17 февраля, 2022, 04:16 — ИА Регнум. Жалоб на негативные эффекты после вакцинации от коронавируса подростков от 12 до 17 лет препаратом «Спутник М» на настоящий момент не поступало. Об этом 16 февраля рассказал директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с ТАСС.

Permkrai.ru Вакцина против коронавируса для подростков

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Специалист уточнил, что с начала вакцинации подростков не поступило ни одной жалобы на негативный эффект от препарата «Спутник М». Гинцбург отметил, что темпы производства вакцины для подростков будут наращиваться.

По словам Гинцбурга, в настоящее время использовано уже 60 тыс. доз вакцины, это 60% от общего числа поставок препарата. Однако планируется, через две недели к производству препарата «Спутник М» подключится компания «Генериум» и тогда все объёмы вакцины, необходимые для иммунизации подростков, будут выполнены практически мгновенно и поставлены в регионы.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по словам главы Центра имени Гамалеи Гинцбурга, в Москве нет детей в возрасте 6−11 лет, не сталкивавшихся с коронавирусом.