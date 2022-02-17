Иерусалим, 17 февраля, 2022, 03:15 — ИА Регнум. Израиль не исключил, что ему потребуется помощь России с вывозом своих граждан с Украины в случае обострения обстановки, сообщает портал Axios со ссылкой на источники среди высокопоставленных израильских чиновников.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Израиль

Следите за развитием событий в трансляции: «Запад объявил дату «вторжения» России на Украину — все новости»

По их данным, Иерусалим намерен получить от Москвы гарантии, что израильские граждане смогут покинуть украинскую территорию через соседние государства по суше. При этом Израиль создал запасную площадку для своего посольства во Львове.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Канады заявили, что уже обеспечили пути отхода для своих граждан на Украине в случае обострения обстановки. По словам главы канадского МИД, Польша, Румыния, Венгрия и Словакия готова беспрепятственно пропускать канадцев, бегущих с Украины, на свою территорию.