Вашингтон, , 02:05 — REGNUM Обращение к госсекретарю Госдепа Энтони Блинкену с призывом «сделать больше» для защиты американцев на Украине написали сенаторы-республиканцы в США. Об этом 16 февраля сообщает Reuters.

Конгресс США

Следите за развитием событий в трансляции: «Запад объявил дату «вторжения» России на Украину — все новости»

Республиканцы обрушились с критикой на администрацию Белого дома, которая отдала распоряжение о временном закрытии посольства США в Киеве и приостановке консульских услуг, при том, что в это время по стране «размером с штат Техас» разбросаны американские граждане.

«Закрыть посольство и сориентировать американцев на авиарейсы или эвакуацию наземным путем — это далеко не соответствует обязательствам, которые это правительство несет перед своими гражданами», — отметили сенаторы в своём обращении.

Такие меры республиканцы посчитали абсолютно неадекватными и призвали Госдеп вспомнить о выполнении своих обязательств, предусмотренных законом, и сделать больше для защиты своих сограждан на территории Украины. В частности, сенаторы предлагают эвакуировать американцев в случае вторжения России на украинскую территорию.

По данным сенаторов, на территории Украины могут оставаться от шести до 23 тыс. американцев, жизни которых может возникнуть прямая угроза в случае «ракетных атак или наступления российских сухопутных сил на населенные районы». Республиканцы выразили готовность проголосовать за выделение дополнительных средств для поддержки соотечественников на Украине и их эвакуации в случае необходимости.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что американский сенатор Джеймс Лэнкфорд предложил законопроект о санкциях против Белоруссии или любой другой страны в случае содействия «российской агрессии», направленной против Украины.

Читайте ранее в этом сюжете: Сенатор США предложил ввести санкции против Белоруссии за содействие России