Пномпень, , 01:34 — REGNUM Глава МИД Вьетнама Буй Тхань Сон сдал ПЦР-тест на выявление коронавирусной инфекции по прибытию в Камбоджу для участия в саммите АСЕАН для глав внешнеполитических ведомств стран — членов организации. Тест показал положительный результат, заявил глава МИД Камбоджи Прак Сокхон в ходе торжественного ужина.

Вьетнам Ольга Шклярова © ИА REGNUM

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«Я бы хотел пожелать быстрого выздоровления нашему коллеге Бую Тхань Сону, у которого выявили коронавирус по прибытию», — заявил он.

Предполагается, что встреча глав МИД стран — участниц АСЕАН состоится 17 февраля. Она проводится в смешанном формате — часть министров будут присутствовать очно, часть — в формате видеоконференции. Уже в Камбоджу для участия в саммите прибыли министры иностранных дел Сингапура, Лаоса, Малайзии и Вьетнама.