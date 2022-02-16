Пномпень, 17 февраля, 2022, 01:34 — ИА Регнум. Глава МИД Вьетнама Буй Тхань Сон сдал ПЦР-тест на выявление коронавирусной инфекции по прибытии в Камбоджу для участия в саммите АСЕАН для глав внешнеполитических ведомств стран — членов организации. Тест показал положительный результат, заявил глава МИД Камбоджи Прак Сокхон в ходе торжественного ужина.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Вьетнам

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«Я бы хотел пожелать быстрого выздоровления нашему коллеге Бую Тхань Сону, у которого выявили коронавирус по прибытии», — заявил он.

Предполагается, что встреча глав МИД стран — участниц АСЕАН состоится 17 февраля. Она проводится в смешанном формате — часть министров будут присутствовать очно, часть — в формате видеоконференции. В Камбоджу для участия в саммите уже прибыли министры иностранных дел Сингапура, Лаоса, Малайзии и Вьетнама.