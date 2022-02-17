Таллин, , 01:30 — REGNUM Требование о предъявлении сертификатов о вакцинации от коронавирусной инфекции или перенесенном заболевании продолжит действовать в Эстонии с 21 февраля. Об этом 16 февраля заявил эстонский министр здоровья и труда Танель Кийк в интервью порталу ERR.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По его словам, такое решение принято правительством из-за высоких темпов распространения коронавируса в республике. Ранее власти Эстонии планировали отменить сертификаты с 21 февраля, если ситуация с COVID-19 будет улучшаться.

Кийк отметил, что для такого шага необходима стабилизация эпидемиологической обстановки и снижение нагрузки на больницы. Он добавил, что правительство продолжит обсуждать соответствующий вопрос на следующей неделе.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 февраля главный врач Северо-Эстонской региональной больницы Пеэп Тальвинг заявил, что причиной наблюдаемого в Эстонии снижения числа новых случаев заражения коронавирусом связано с сокращением количества тестирований на SARS-CoV-2.

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