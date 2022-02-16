Оттава, 17 февраля, 2022, 01:22 — ИА Регнум. Пути отхода для своих граждан, которые находятся на Украине, обеспечило правительство Канады в случае обострения ситуации при «вторжении» России на украинскую территорию. Об этом 16 февраля сообщил телеканал CBC.

(сс) Wadco2 Посольство Канады на Украине

Следите за развитием событий в трансляции: «Запад объявил дату «вторжения» России на Украину — все новости»

По данным телеканала, в офисе главы МИД Канады Мелани Жоли подтвердили получение заверений от глав МИД Польши, Румынии, Венгрии и Словакии, что в случае побега с территории Украины граждане Канады смогут беспрепятственно войти на территорию этих стран.

В настоящее время МИД Канады работает над получением таких же гарантий от Молдавии. Мелани Жоли ведёт переговоры со своими коллегами в Кишинёве.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Канада объявила о временном переводе работы своих посольств на Украине из Киева во Львов на фоне западной истерии вокруг предполагаемого «вторжения» России на Украину.