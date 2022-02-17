Хельсинки, , 01:14 — REGNUM Уровень боевой готовности своих вооруженных сил в связи с ситуацией на Украине повысила Финляндия 16 февраля, сообщается на сайте финского министерства обороны.

Флаг Финляндии Iago Laz

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Степень готовности повышена до уровня BRAVO (B) по шкале из четырех пунктов от A до D, сопоставимой с подобной системой НАТО.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 февраля министерство иностранных дел Финляндии призвало финских граждан срочно покинуть территорию Украины из-за напряженной ситуации вокруг указанной страны.

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