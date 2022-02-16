Братислава, 17 февраля, 2022, 00:34 — ИА Регнум. Обязательное прохождение карантина, который необходимо соблюдать при въезде в Словакию до получения отрицательного теста на коронавирус, отменено правительством республики для граждан соседних стран, покидающих родину из-за угрозы внутреннего или международного военного конфликта. Об этом 16 февраля передало Словацкое радио со ссылкой на министра обороны Словакии Ярослава Надя.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Словакия

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По мнению властей республики, с указанной опасностью якобы сталкивается Украина, что может заставить ее жителей искать убежища на территории других государств. Надь отменил, что Братислава готова к любому развитию ситуации, а также к приему беженцев.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 февраля Ярослав Надь заявил, что Словакия в случае эскалации ситуации на границе Украины с Россией может помочь украинским вооруженным силам.