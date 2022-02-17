Москва, , 00:09 — REGNUM Киев нервничает, опасается войны, хотя и не верит в нее. Об этом 16 февраля ИА REGNUM заявил политолог, кандидат экономических наук Александр Дудчак.

Дмитрий Кулеба

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«Киев нервничает, не знает, какие ещё документы вспомнить, где упоминаются проблемы безопасности, пытается активничать во всевозможных форматах и придумывает новые», — заявил эксперт.

В Киеве действительно боятся реальной войны, и поэтому Зеленский и другие официальные персоны «слабым голосом, который никто не слышит», стараются заявить, что сами не видят реальной подготовки России к вторжению.

Александр Дудчак «Об этом говорил и глава СНБО, и министр обороны Украины. Просто потому, что Зеленский не имеет гарантий личной безопасности и билета на авиарейс из Киева — как в случае начала военных действий, спровоцированных Западом, так и в случае смещения его с поста президента внутренними конкурентами. Им бы успокоиться, покаяться, но Украина поставлена на рельсы саморазрушения, и любой ход нынешней киевской власти будет ухудшать ее положение. «Минск» выполнить они не в состоянии, т.к. это не нужно Западу — в таком случае все выгоды от организованного госпереворота просто исчезают».

После последней встречи в нормандском формате пора признать, что Украина не будет выполнять Минские соглашения, и действовать в соответствии с этим фактом, убеждён Дудчак.

Напомним, что ранее в Киеве запросили возможностьи встречи с представителями России и другими представителями Венского кабинета