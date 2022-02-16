Эксперт: Зеленский действительно нервничает и боится войны
Москва, 17 февраля, 2022, 00:09 — ИА Регнум. Киев нервничает, опасается войны, хотя и не верит в нее. Об этом 16 февраля ИА REGNUM заявил политолог, кандидат экономических наук Александр Дудчак.
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»Киев нервничает, не знает, какие ещё документы вспомнить, где упоминаются проблемы безопасности, пытается активничать во всевозможных форматах и придумывает новые», — заявил эксперт.
В Киеве действительно боятся реальной войны, и поэтому Зеленский и другие официальные персоны «слабым голосом, который никто не слышит», стараются заявить, что сами не видят реальной подготовки России к вторжению.
После последней встречи в «нормандском формате» пора признать, что Украина не будет выполнять Минские соглашения, и действовать в соответствии с этим фактом, убеждён Дудчак.
Напомним, что ранее в Киеве запросили возможности встречи с представителями России и другими представителями Венского кабинета.