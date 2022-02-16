Вашингтон, 16 февраля, 2022, 23:24 — ИА Регнум. Ответ на вопрос, не Россию ли считают в США виновницей хакерской атаки на украинский интернет, произошедшей накануне, фактически остался без ответа со стороны пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

U.S. Embassy Kyiv Ukraine Дженнифер Псаки

Следите за развитием событий в трансляции: «Запад объявил дату «вторжения» России на Украину — все новости»

На этот вопрос журналистов 16 февраля Псаки ответила: «У нас нет новых подробностей об этой атрибуции». По её словам, решение ещё не вынесено, расследование, в котором также участвует Украина, продолжается.

Псаки добавила, что Вашингтон неоднократно предупреждал «о возможности проведения Россией киберопераций на Украине».

Псаки «Так что мы особенно обеспокоены, но у нас нет ничего нового об этой конкретной атрибуции».

Читайте также:На Украине сайты минобороны и Приватбанка подверглись DDoS-атаке