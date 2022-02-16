Сыктывкар, 16 февраля, 2022, 23:19 — ИА Регнум. В Коми за последние сутки коронавирус выявили у 104 вакцинированных. Об этом в ходе видеообращения заявил глава республики Владимир Уйба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

«У большинства из вакцинированных болезнь протекает в легкой форме, они проходят лечение амбулаторно», — заявил Уйба.

Всего, по его словам, в республике завершили ковид-вакцинацию более 419 тысяч человек, ревакцинацию прошли более 81 тысячи жителей Коми.

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Как сообщало ИА REGNUM, жители Коми не спешат проходить ревакцинацию от коронавируса.