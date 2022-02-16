Сыктывкар, , 22:08 — REGNUM Жители Коми не охотно идут на повторную вакцинацию от коронавирусной инфекции. Об этом заявила главный внештатный эпидемиолог минздрава Коми Нина Овчинникова.

Вакцинация Дарья Драй © ИА REGNUM

«Цифры по ревакцинации у нас крайне низкие — 500 человек в день. Летний поток желающих вакцинироваться не перешел в очереди на ревакцинацию. Сертификат вакцинированного выдается на один год, но вирус очень изменчив, новые штаммы и подштаммы будут появляться постоянно. Чтобы избежать попадания в стационар и тяжелых последствий для жизни, на ревакцинацию следует идти спустя шесть месяцев после перенесенного заболевания или предыдущей иммунизации», — цитирует Овчинникову БНК.

Как сообщало ИА REGNUM, в республике Коми против COVID-19 привиты 442 195 человек.