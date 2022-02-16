Вашингтон, 16 февраля, 2022, 22:52 — ИА Регнум. Российских военных на границе с Украиной только прибавляется, никакой деэскалации нет, сообщил 16 февраля журналистам глава пресс-службы Госдепа США Нед Прайс.

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Отметив, что никакой деэскалации со стороны России в Вашингтоне «не заметили», Прайс добавил:

«На самом деле мы увидели ровно противоположное: в последние недели и даже дни российских сил на границе становится больше, а не меньше».

Напомним, аналогичное заявление сделал сегодня, 16 февраля, украинский президент Владимир Зеленский, сказав, что пока в Киеве не видят «никакого отступления» — только слышат слова об отводе российских войск.