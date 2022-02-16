Вашингтон, , 22:51 — REGNUM Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) передало в ФБР информацию примерно о 80 недисциплинированных пассажирах для возможного уголовного преследования на фоне резкого роста числа происшествий в самолетах в 2021 году, многие из которых были связаны с отказом людей носить маски, сообщает 16 февраля Reuters.

Самолет Pezibear

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Министерство юстиции США пообещало серьезно отнестись к правонарушителям, а некоторые авиакомпании и профсоюзы даже призвали составить список людей, которым будет запрещено летать.

Увеличение числа происшествий связывают с ковидными ограничениями, которые становятся причиной споров между пассажирами и бортпроводниками.

В прошлом году FAA передало 37 пассажиров в ФБР для проверки. При этом порядка 4600 из 6400 происшествий с недисциплинированными пассажирами касаются тех, кто отказался носить маску.