Рим, 16 февраля, 2022, 22:34 — ИА Регнум. В 2021 году в Евросоюзе смертность выросла на 23%, сообщили в службе статистики ЕС в среду, 16 февраля.

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В июне-июле 2021 года фиксировалось снижение уровня смертности — показатели 2020 года превышались «всего» на 6−9%.

Максимально высокий уровень был достигнут в ноябре 2021 года — смертность в сравнении с тем же месяцем 2020 года выросла сразу на 26%.