Женева, Швейцария, , 22:31 — REGNUM В мире за последние сутки зарегистрировано 2 070 069 новых случаев заражения коронавирусом, скончались ещё по меньшей мере 10 575 пациентов с COVID-19. Такие данные приводит 16 февраля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Коронавирус Иван Шилов (c) ИА REGNUM

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За весь период с начала пандемии в мире выявлено уже 414 525 183 носителя вируса, подтверждено 5 832 333 случая смерти от заболевания.

Днём ранее ВОЗ сообщала о 1 469 326 выявленных инфицированных и 7351 умершем пациенте с коронавирусом за сутки.