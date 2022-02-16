Лондон, 16 февраля, 2022, 22:25 — ИА Регнум. О победе российского президента Владимира Путина в геополитической игре с ЕС и США пишет 16 февраля The Telegraph. ЕС хотел продемонстрировать своё влияние, но стала очевидна только его слабость.

Дарья Драй ИА REGNUM Владимир Путин

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Указав на то, как масштабно фигура российского президента присутствует сегодня в геополитической повестке, издание отметило, что ЕС и США фактически проиграли Путину, обнажив тем самым свои слабые места.

При этом украинский фактор только подтвердил разобщённость Европы и нежелание США чем-то поступаться ради Киева. Вероятно, у Украины нет шансов стать членом НАТО.