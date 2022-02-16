Брюссель, , 21:45 — REGNUM Требование вывести войска с Украины содержатся в опубликованном 16 февраля заявлении НАТО, появившемся по итогам встречи в Брюсселе министров обороны стран военного блока.

Заседание НАТО. 1949

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Указав на свою обеспокоенность «наращиванием российской военной мощи на Украине и вокруг неё, а также в Белоруссии», при этом «необоснованным» и «весьма крупномасштабным», натовцы выдвинули требование:

«Мы самым решительным образом призываем Россию избрать путь дипломатии и немедленно прекратить наращивание, вывести свои силы с Украины в соответствии со своими международными обязательствами».

Альянс поясняет, что считает действия России угрожающими «евроатлантической безопасности» и что его дополнительные силы на востоке вызваны желанием защититься. Это же касается наращивания НАТО «дополнительных морских и воздушных средств».

«Наши меры были и остаются превентивными, соразмерными и не ведущими к эскалации», — заявили министры стран военного блока.

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