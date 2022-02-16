Вашингтон, , 21:53 — REGNUM Представители здравоохранения США готовятся к новому, менее опасному этапу пандемии коронавируса на фоне снижения числа случаев заражения, связанных со штаммом «Омикрон», сообщает 16 февраля Reuters.

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Недавно главный медрегулятор Штатов обновил рекомендации по ношению масок. Это произошло в тот момент, как все большее число американских штатов начали ослаблять ковидные ограничения по мере снижения числа новых случаев заражения.

Среднее число ежедневных случаев заражения за неделю упало на 40% по сравнению с предыдущей неделей, среднее число госпитализаций снизилось на 28%, а среднее число смертей — на 9%.

«Мы приближаемся к тому моменту, когда COVID не будет представлять для нас кризис, а станет вирусом, от которого мы сможем защититься и лечить. Президент и наша команда по COVID активно планируют действия на будущее», — сказал журналистам координатор Белого дома по реагированию на коронавирус Джефф Зиентс.