Москва, , 21:07 — REGNUM Никакие заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга больше не воспринимаются в Москве всерьёз, сообщила 16 февраля журналистам официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Мария Захарова Mid.ru

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Отметив, что Столтенберг уже завершает свой срок на посту генсека НАТО и при этом делает весьма неконструктивные заявления, Захарова сказала:

«Это не тот человек, чьи высказывания будут рассматриваться в Москве в качестве серьёзных аргументов, это уже сбитый натовский лётчик».

Она добавила, что Москва заинтересована в продуктивных переговорах с США и НАТО по гарантиям безопасности, а не в таком, который произошёл в Москве с британским министром иностранных делЭлизабет Трасс.

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