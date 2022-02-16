Москва, 16 февраля, 2022, 21:07 — ИА Регнум. Никакие заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга больше не воспринимаются в Москве всерьёз, сообщила 16 февраля журналистам официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Mid.ru Мария Захарова

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Отметив, что Столтенберг уже завершает свой срок на посту генсека НАТО и при этом делает весьма неконструктивные заявления, Захарова сказала:

«Это не тот человек, чьи высказывания будут рассматриваться в Москве в качестве серьёзных аргументов, это уже сбитый натовский лётчик».

Она добавила, что Москва заинтересована в продуктивных переговорах с США и НАТО по гарантиям безопасности, а не в таких, которые произошли в Москве с британским министром иностранных дел Элизабет Трасс.