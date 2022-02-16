Москва, 16 февраля, 2022, 20:27 — ИА Регнум. Пришло время Британии доказывать, что она не собирается ни на кого нападать, сообщила 16 февраля журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Mid.ru Брифинг официального представителя МИД России Марии Захаровой

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Комментируя информационную кампанию по обвинению Москвы в намерениях напасть на Украину, российский дипломат напомнила, что «Россия ни на кого не нападала и не собирается нападать».

Захарова «А вот странам НАТО надо бы объясниться. С ними не так всё очевидно. Пусть Британия теперь докажет, что не собирается ни на кого нападать».

Приведя в пример нарушение границы РФ эсминцем Defender ВМС Британии в июне прошлого года, представитель МИД добавила, что сейчас у российского руководства «появилось стойкое ощущение: возможно, Британия хочет на нас напасть», а тот заход корабля был репетицией.