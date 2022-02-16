Берлин, , 21:36 — REGNUM В Германии за последние сутки выявлено 219 972 новых случая заражения коронавирусом, скончались ещё 247 пациентов с COVID-19. Об этом сообщает 16 февраля Spiegel со ссылкой на данные Института Роберта Коха (RKI).

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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За весь период с начала пандемии в стране выявлено уже 12 800 315 носителей вируса, излечились от заболевания 9 153 100 человек.

Средний показатель заболеваемости COVID-19 за последние семь дней в Германии снижается уже четвёртый день подряд и в настоящее время составляет 1401 случай на 100 000 человек.