Берлин, , 21:32 — REGNUM Министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах раскритиковал решение Института Роберта Коха (RKI) сократить срок действия статуса переболевшего COVID-19 с шести до трёх месяцев, заявив о намерен взять на себя часть компетенций федерального института, передаёт 16 февраля немецкое издание Spiegel.

Карл Лаутербах

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«Я хотел бы в дальнейшем сам принимать шаги по далеко идущим мерам по борьбе с COVID-19. В противном случае я несу политическую ответственность за действия других», — заявил Лаутербах газете Bild.

С январским постановлением о мерах по борьбе с COVID-19 институты Роберта Коха и Пауля Эрлиха были уполномочены решать, кого считать выздоровевшим или вакцинированным, при каких обстоятельствах и на какой срок.

Позднее подведомственный федеральному министерству здравоохранения RKI подвергся резкой критике за решение сократить срок действия статуса переболевшего, тем самым ограничив доступ к различным мероприятиям для миллионов немцев.