Ставропольский край, 13 ноября, 2003, 07:51 — ИА Регнум. Оправдались надежды жителей поселка Тихого Буденновского района, рискнувших не заготавливать нынешней осенью уголь и дрова. Основанием для этого стало начатое летом строительство подводящего газопровода и его разводки по сельским улицам. Выделенных тергосадминистрацией средств хватило, чтобы выполнить необходимый объем работ. И в первой декаде ноября во многие сельские дома пришел газ. Этого события сельчанам пришлось ждать более десяти лет. Стоит отметить, что после газификации поселка Тихого в Буденновском районе практически не осталось сел, не имеющих газа, сообщила "Ставропольская правда".