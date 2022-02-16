Пекин, 16 февраля, 2022, 21:05 — ИА Регнум. На Олимпийских играх в Пекине замена в последнюю минуту помогла Германии выиграть золото в командном спринте по пересеченной местности. Об этом сообщает 16 февраля немецкое агентство Tagesschau.

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Виктория Карл в срочном порядке вмешалась в гонку на финальном этапе соревнований, чтобы в конечном итоге вместе с Катариной Хенниг завоевать олимпийское золото в командном спринте.

Карл, заменившаяКэтрин Зауэрбрей, которая еще до полуфинала не чувствовала себя на все 100%, на финишной прямой одолела золотую медалистку спринтаЙонну Сандлинг из Швеции, одержав ошеломляющую победу в гонке на 6×1,5 километра.

Чемпионы мира Сандлинг и Майя Дальквист получили серебро, а золотые призеры российской эстафеты Наталья Непряева и Юлия Ступак заработали бронзу.