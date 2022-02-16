Берлин, 16 февраля, 2022, 20:30 — ИА Регнум. Канцлер ФРГ Олаф Шольц и руководители 16 федеральных земель Германии обсудили проект плана по отмене большинства ограничений против COVID-19 к концу марта. Об этом сообщает 16 февраля немецкое агентство Tagesschau.

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Встреча состоялась после заявления министра здравоохранения Карла Лаутербаха о том, что волна распространения штамма коронавируса «Омикрон» в стране достигла своего пика, ежедневный прирост заболеваемости стал замедляться.

Обсуждаемый план правительства предусматривает постепенную отмену большинства введённых ограничительных мер в три этапа.

Правовая основа для действующих в настоящее время ограничений в Германии истекает 20 марта, однако министры и премьеры федеральных земель стремятся идти шаг за шагом, чтобы иметь возможность немедленно отреагировать, если ситуация снова ухудшится.

«Мы не должны выбрасывать за борт все меры, которые доказали свою эффективность в качестве защитных механизмов за последние месяцы», — заявил Хендрик Вюст, премьер-министр самой густонаселенной земли Северный Рейн-Вестфалия.