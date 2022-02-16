Вашингтон, 16 февраля 2022, 18:29 — REGNUM Российское руководство хочет отбить у НАТО охоту даже думать о том, чтобы прийти на помощь Украине, пишет 16 февраля The Washington Post. Такого мнение придерживается эксперт по России и старший политолог из аналитического центра RAND (США) Сэмюэл Чарап.
Следите за развитием событий в трансляции: «Запад объявил дату «вторжения» России на Украину — все новости»
При этом, по мнению эксперта, перед Россией в такой ситуации встают две проблемы:
Читайте ранее в этом сюжете: Обращение Байдена: ложь на лжи сидит и ложью погоняет