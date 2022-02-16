Вашингтон, 16 февраля, 2022, 18:29 — ИА Регнум. Российское руководство хочет отбить у НАТО охоту даже думать о том, чтобы прийти на помощь Украине, пишет 16 февраля The Washington Post. Такого мнение придерживается эксперт по России и старший политолог из аналитического центра RAND (США) Сэмюэл Чарап.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

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При этом, по мнению эксперта, перед Россией в такой ситуации встают две проблемы:

«Первостепенный вопрос — создать военное превосходство над более слабыми противниками на своей периферии, такими как Украина. Вторая задача — сдержать НАТО, а на самом деле — Соединённые Штаты».