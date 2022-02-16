Москва, 16 февраля, 2022, 18:26 — ИА Регнум. Визит президента Бразилии Жаира Болсонару позволит более эффективно развивать отношения между парламентами. Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 февраля, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин журналистам по итогам встречи с главой Бразилии.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

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"Хочется сказать слова благодарности президенту Бразилии Балсонару. Визит, который состоялся в нашу страну, безусловно, позволит развивать отношения между парламентами более эффективно, даже сам факт встречи в Государственной думе говорит о том, что нам необходимо развивать отношения в рамках парламентского измерения более активно», — сказал Володин.

Он также отменил динамику развития внешнеэкономических отношений двух стран.

«Торговый оборот вырос только за прошлый (2021) год на 87%. Это ко многому обязывает депутатов для того, чтобы принимались законодательные решения, подтверждающие те договоренности, которые приняты на уровне глав государств», — подчеркнул спикер Госдумы.

Со своей стороны, президент Бразилии отметил, что сотрудничеству двух государств «будет придан новый импульс».