Москва, 16 февраля, 2022, 18:17 — ИА Регнум. Рост заболеваемости COVID-19 в России наблюдается среди всех возрастных групп за исключением школьников. Об этом 15 февраля сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Хочу сказать, что этот эпидемический процесс мы успешно проходим, практически не отправляя школьников на дистанционное обучение, используя все возможные методические инструменты, чтобы не ограничивать детей в очной форме образования», — сказала она.

Глава Роспотребнадзора уточнила, что за минувшую неделю наиболее значительный рост заболеваемости наблюдается среди взрослых людей старше 65 лет.

Напомним, ранее Анна Попова сообщила, что в России 72,5% новых случаев заражения коронавирусом приходится на штамм «Омикрон».