Вашингтон, , 18:15 — REGNUM Если Россия признает ДНР и ЛНР, то тем самым она откажется от Минских соглашений, говорится в заявлении американского госсекретаря Энтони Блинкена, опубликованном 16 февраля.

Энтони Блинкен (сс) U.S. Department of State

ИА REGNUM) будет равносильно полному отказу российского руководства от своих обязательств в рамках Минских соглашений». Блинкен «Одобрение в Кремле этого обращения (к президенту России о признании республик Донбасса — прим.) будет равносильно полному отказу российского руководства от своих обязательств в рамках Минских соглашений».

Глава американской дипломатии заявил, что Москва таким признанием подорвёт «суверенитет и территориальную целостность Украины». Он обвинил Москву в том, что она намерена грубо нарушить международное право и показать, что вовсе не желает мирного урегулирования.

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В связи с этим Вашингтон, отмечает Блинкен, готов ответить «быстро и решительно» — «в полной координации с нашими союзниками и партнёрами».

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