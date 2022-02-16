Приштина, Сербия, 16 февраля, 2022, 18:16 — ИА Регнум. В Косово 16 февраля в результате исследования 4320 образцов выявили 508 носителей коронавируса. Признан излечившимся 1271 человек, за сутки скончались три пациента с COVID-19. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi со ссылкой на данные Института общественного здравоохранения Косово.

IsmailGagica Приштина Косово

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Всего в Косово с начала пандемии было выявлено 222 859 случаев заражения, 212 303 пациента излечились, 3081 человек скончался от осложнений, вызванных COVID-19.

Число активных выявленных случаев заражения в последние 10 дней снижается и составляет 8685. Эта статистика почти не затрагивает несербское население края, которое проходит тесты в параллельных сербских институтах здравоохранения.

Обе дозы вакцины от COVID-19 получили свыше 50% взрослого населения Косово — более 811 тысяч человек, при этом произведено уже свыше 1 804 256 инъекций вакцины. В вакцинации могут участвовать все граждане старше 12 лет. Около 94 тысяч косоваров уже получили бустерную дозу вакцины от коронавируса.