Москва, 16 февраля, 2022, 17:56 — ИА Регнум. Уголовное дело после обнаружения массовых захоронений мирных жителей на территории Донбасса возбуждено Следственным комитетом России, сообщили 16 февраля в пресс-службе ведомства. Дело возбуждено по статье о жестоком обращении с гражданским населением, применении в вооружённом конфликте средств и методов, запрещённых международным договором.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

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Отмечается, что ВСУ постоянно ведут обстрелы населённых пунктов Донбасса, при этом используя летальное вооружение неизбирательного действия. Это оружие рассчитано на «максимально эффективное уничтожение людей и инфраструктуры».

«Следствием этого стало не только разрушение жилых домов и объектов обеспечения жизнедеятельности, но и гибель и ранения тысяч мирных жителей, русскоговорящих групп, которые не участвуют в военном конфликте», — сообщили в СКР.

Ведомство подчёркивает, что нет сомнений в умысле на уничтожение жителей Донбасса: «российским следствием зафиксированы сотни таких фактов, квалифицируемых как применение запрещённых средств и методов ведения войны».

Обнаружены стихийные общие безымянные могилы, сформированные вынужденно вне специально отведенных для этого мест в связи с продолжавшимися боевыми действиями.

В частности, в районе города Снежное, посёлка Славяносербск, жилого массива Сокологоровка города Первомайска, посёлка Видное-1 недалеко от Луганска и на окраине села Верхнешевыревка (Краснодонский район) в период с августа по октябрь прошлого года найдено пять стихийных массовых захоронений.

«Из них эксгумированы останки не менее 295 гражданских лиц, погибших в результате неизбирательных обстрелов со стороны украинских вооружённых формирований в 2014 году, — говорится в сообщении. — Уже известно, что среди останков есть тела женщин разного возраста».