Москва, 16 февраля, 2022, 17:23 — ИА Регнум. На штамм SARS-CoV-2 «Омикрон» приходится свыше 72% всех выявленных случаев заражения коронавирусом в России. Об этом 16 февраля заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением COVID-19, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Омикрон» сегодня составляет 72,5% среди всех выявляемых вариантов возбудителя», — сказала Попова.

По её словам, указанный штамм выявлен по всех 85 субъектах Российской Федерации.

«Нашими учеными разработана методика для определения геновариантов «Дельта» по двум мутациям и «Омикрон» по четырём мутациям», — отметила глава Роспотребнадзора.